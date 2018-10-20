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САНКЦИИ. Курт Волкер: Мы будет давить на Россию, вводя новые санкций каждые 2 месяца

САНКЦИИ. Курт Волкер: Мы будет давить на Россию, вводя новые санкций каждые 2 месяца

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер пообещал, что Белый дом будет вводить антироссийские санкции как минимум шесть раз в год.

«Мы стараемся увеличить давление, которое оказываем на Россию», — заявил он на Атлантическом совете в Вашинтоне.

Волкер имел в виду, что США так принуждают представителей Москвы к ведению переговоров о прекращении войны на Донбассе.

По его пояснению, США «продолжат следовать по пути» «сохранения и периодического ужесточения санкций».

«Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два», — отметил он, напомнив, что Вашингтон уже делал так не раз.

По словам Волкера, США даже пошли на отмену эмбарго на поставки Украине противотанковых вооружений Javelin и противоснайперских систем.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: санкции, США

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