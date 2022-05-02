Санкции против российской нефти могут быть аналогичными нефтяному эмбарго Ирана

Что произошло, когда у Тегерана запретили покупать нефть?

1. Каждый цикл введения или послабления санкций сказывался на падении экономики и росте инфляции. 1980–1981 гг, по данным МВФ, спад составил более 25%, инфляция превысила 20%. В 2011–2015 гг., - инфляция была в среднем 23%. В 2016-2017 г., когда санкции были отменены, инфляция составила 9% и 9,6% соответственно. После введения новых санкций в 2018-м и до сегодняшнего дня, инфляция достигала почти 50%, а среднегодовая за 2018–2021 гг. составила 35%.

2. Падение доходов от поступления нефти. Если ее никто не покупает, значит никто и не платит. Есть разные подсчеты. Сам Иран считает, что от санкций 2018 года потерял две трети нефтяных доходов – они сократились с $63 млрд в 2017 г. до $21 млрд в 2021 г. ОПЕК дает еще более пессимистическую картину: доходы от нефтеэкспорта сократились более чем на 80% в сравнении с 2017 г., до $7,6 млрд в 2020 г.

3. Падение уровня жизни и обесценивание собственной валюты – риала. Коротко. ВВП на душу населения в Иране в 2020 г., по данным Всемирного банка, был на уровне 1990 г. В 2002 г. обменный курс составлял 1400 риалов за доллар, в конце 2021 г. рыночный курс достигал 300 000 риалов за доллар.

Главный вопрос – будет ли так плохо и у россии? Ответ утвердительный. Эти процессы уже начинают работать. Например, курс доллара на рф искусственный и держится за счет тотального контроля центробанка, который выходит на рынок с интервенциями, запретил продажу валюты большинству населения и бизнесов, обязал экспортеров отдавать 80% своей валютной выручки. Убери эти ограничения и доллара в рф не останется совсем, а тот что выживет, будет стоить дурных денег.

Сейчас ЕС каждый день платит рф 700 млн долларов за нефть и нефтепродукты. Это очень много. И важно перекрыть этот поток. Как пишет DW, “все до сих пор введенные торговые санкции покрывают только до 19% импорта из рф в Евросоюз. Для сравнения, доля нефти и газа в последние годы была около 50-60% всего российского импорта в ЕС”.

Сейчас добыча нефти в рф снизилась. «Мы предполагаем, что потери вырастут в среднем до 1,5 млн баррелей в сутки в течение месяца, поскольку российские НПЗ продолжают сокращение производства, все больше покупателей отказываются от российской нефти, а хранилища в стране заполняются», — говорится в отчете Международного энергетического агентства. Там же прогнозируют (https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2022), что падение усилится до 3 млн в сутки. Т.е. если в марте они добывали 11 млн в сутки, то теперь будут 8.

Интересно, какой путь при формировании нефтяных санкций изберет ЕС. Глобально их два: прекратить покупать или обложить пошлинами. Второй выглядит “очень европейским”, когда не надо будет отказываться от уже налаженных поставок, но можно увеличить их цену. Важно понимать – найти замену роснефти гораздо проще чем газу. Есть Венесуэла, тот же Иран, который будет рад “прийти на помощь” в обмен на снятие или послабление своих санкций. Распечатаны американские запасы. При необходимости ОПЕК может рассмотреть увеличение добычи странами в нее входящими. При этом тот же ОПЕК прогнозирует (https://momr.opec.org/pdf-download/) в этом году некоторое падение спроса на нефть в мире “из-за геополитики и ростом заболеваемости коронавирусом в Китае”. Но это совсем другая история.

Сейчас, помимо того чтобы рассказывать о глобальных планах, важно решить нашу топливную ситуацию. Рашисты, твари, ведь не за Донбасс воюют, а уничтожают всю Украину, бомбя, в том числе и гражданскую топливную инфраструктуру.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14127

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