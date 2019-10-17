Санкции против Турции как предвестник больших потрясений

Вводимые против Турции санкции пока представляют собой “лайт” версию, за которой последуют ограничения более ощутимого характера и имеющие непредсказуемые последствия.

О том, что Турция будет обложена санкциями, я писал неоднократно, но отнюдь не в контексте её амбиций на севере Сирии, а поставок российских ЗРС С-400. Однако, если тема с поставками С-400, напрямую нарушающими закон США “ О противостоянии противникам Америки посредством санкций” CAATSA, ушла в небытие, то вынырнувшее из ниоткуда негодование международного сообщества турецкими действиями на севере Сирии как раз может заполнить эту нишу.

По крайней мере, Минфину США понадобилось меньше недели, дабы объявить о введении санкций против Турции, а именно: блокировка всех турецких активов в США, запрет на транзакции осуществляемые Минобороны, министерством энергетики и природных ресурсов Турции. Так же под санкции попал ряд турецких чиновников.

Дальше Турцию могут ожидать экономические санкции, а именно, повышение тарифов на турецкую сталь с 25% до 50% и заморозка переговоров о торговой сделке с Турцией на сумму $100 млрд. И вот если ограничения на транзакции, это больше выражение “озабоченности” и “встревоженности”, то вероятность повышения пошлин на сталь и заморозка торговой сделки могут нанести неприятный удар по экономике Турции.

Подобного рода ограничения, равно как и в 2018 году, активизируют хаос на рынке ценных бумаг Турции, спровоцировав как их распродажу, так и в целом, отток инвестиций, рост инфляции и коллапс фондирования банковской системы республики, осуществляющегося преимущественно европейскими банками.

В свою очередь, более чем уверен, что эти ограничения, даже если и будут иметь место, не возымеют должного воздействия на Эрдогана, для которого присутствие ВС Турции в Сирии куда важнее, чем экономические потрясения. Ведь даже угроза санкций за поставку С-400 Анкаре и отказ США продавать F-35 не остановили её на пути получения этих комплексов.

А потому, да, Турция стоит на пороге серьезных потрясений. В первую очередь экономических. А со временем, за ними, вполне могут начаться и социально-общественные, а так же политические, которые в свою очередь выльются в смену руководства республики.

Наблюдаем!

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»