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Санкции США ударили по С-300, С-400 и “Панцирям”

Санкции США ударили по С-300, С-400 и “Панцирям”

В то время как в одной стране раздают должности сомнительным личностям, а в некоем сообществе обсуждают ослабление и даже отмену ограничений в отношении страны-агрессора, США остаются верны своим принципам и награждают Россию все новыми и новыми санкциями.

Так, намедни, Госдепартамент США обрадовал ряд предприятий российского оборонного сектора попаданием в “список счастливчиков”, а именно, завод “Авангард”, производящий ракеты для ЗРК С-300 и С-400, а также “Конструкторское бюро приборостроения”, разрабатывающее “высокоточное” оружие, в частности для ЗРПК “Панцирь-С1”.

Санкции были введены в связи с нарушением Россией закона о нераспространении оружия массового уничтожения (INKSNA), согласно которому запрещалось осуществлять поставки военной техники, баллистических ракет, а также компонентов для их производства в такие страны-изгои как Сирия, Иран и Северная Корея. В свою очередь, Россия, как известно, эти поставки осуществляла и даже не скрывая, использовала в пропагандистских целях.

Благодаря этим санкциям в ближайшее время проблемы с экспортом продукции выше озвученных предприятий возникнут не только у российской стороны, но и у стран, которые либо должны будут получить выше озвученные виды вооружений, либо планируют заказывать боеприпасы и элементы к ним.

Но это, как говорится, ещё не всё. С марта в Белом доме на рассмотрении находится проект второго раунда санкций против России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. И этот документ куда более интересный и объемный, ведь он включает ограничения экспорта и импорта российской продукции, деятельности финансовых учреждений РФ и даже авиасообщения между двумя странами.

А потому, як то кажуть – далі буде!

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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Темы: санкции, США

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