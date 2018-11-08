САНКЦИИ. Вашингтон может приостановить дипотношения с Россией или существенно их понизить

Белый Дом уведомил конгресс о невыполнении Россией требований американского закона о контроле над оборотом химического и биологического оружия, сообщает The Hill. Это означает, что Трамп должен ввести новые антироссийские санкции за отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По закону вторая, более серьезная часть санкций за нарушение закона 1991 года о химоружии будет вводиться после консультаций Трампа с конгрессом. Закончился трехмесячный срок, в течение которого Белый Дом должен был сообщить конгрессу, продолжает ли Москва нарушать закон о химоружии.

Новая порция санкций должна включать в себя как минимум три из шести перечисленных в законе мер: голосование Соединенных Штатов против предоставления стране кредитов любыми международными банками; запрет на кредитование правительства страны частными американскими банками; запрет на экспорт в страну любых американских товаров; понижение уровня или приостановка дипотношений; запрет на перевозки авиакомпаниям, подконтрольным властям страны (в случае с Россией такой запрет может коснуться «Аэрофлота»).

«Нет ничего удивительного в том, что Путин отказывается исключить дальнейшее использование нервно-паралитического оружия, - заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс. - Недопустимо, что у администрации (США) нет плана или хотя бы графика действий по введению второй порции обязательных по закону санкций». Конгрессмен призвал администрацию действовать быстрее, поскольку «колебания только поощряют российскую агрессию».

Первая часть санкций за отравление Скрипаля вступила в силу 27 августа. Они включают запрет на выдачу кредитов или любой другой финансовой помощи России властями США, запрет на поставку в Россию оборонных товаров, лицензий или конструкторских решений, за исключением лицензий в области сотрудничества двух стран в космической сфере, включая частные космические запуски. Запрещено любое финансирование российской оборонки.

Санкции также ограничили экспорт и перепродажу в Россию товаров и технологий в целом ряде областей, чувствительных для американской национальной безопасности: это касается, в частности, авионики, подводных аппаратов, некоторых газовых турбин и калибровочного оборудования. Ограничения коснулись предоставления новых экспортных лицензий, по старым лицензиям поставки продолжились.

Исключение было сделано для товаров и технологий, необходимых для обеспечения полетов в области гражданской авиации, российско-американского космического сотрудничества, поставок дочерним фирмам американских компаний в России и сделок с российскими гражданскими коммерческими компаниями, которым технологии и товары передаются для конечного использования.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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