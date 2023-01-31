Савинська Громада відновлює виробництво

Савинська громада Харківської області переважно сільськогосподарська. Через окупацію багато місцевих аграріїв не сіялися. Зараз у них головна проблема – розмінування, щоб відновити роботу.

Савинська громада була в окупації від самого початку повномасштабного вторгнення росії. Єдиний старостинський округ, звідки росіяни вийшли ще у березні, – Залиманський. Вороги зірвали за собою міст. Шість місяців села Залиман, Мирна Долина і Норцівка були під щільними мінометними обстрілами з території окупованої громади.

Цей округ найбільше й постраждав. Лише в Залиманському старостинському окрузі повністю розбиті 108 із 350 житлових будинків. В інших населених пунктах руйнування є, але значно менші. На сьогодні отримано 321 заявку про пошкоджені домоволодіння та об’єкти соціальної інфраструктури і вже складено 156 актів. Спеціальна комісія працює за заявками місцевих жителів, будь-які пошкодження різних ступенів фіксуються та описуються, – розповіла начальник Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун.

Власники розбитого житла можуть написати заяву до військової адміністрації та безплатно отримати будівельні набори, які надають Харківська обласна військова адміністрація, Червоний Хрест, волонтери. Зараз у села, де менше пошкодженого житла, передали 1700 листів OSB, люди можуть закрити розбиті вікна.

Будівельні матеріали заходили в село Залиман. Міст для сполучення між Савинцями і Залиманом відновили 28 грудня, тепер є можливість більш оперативно доставляти туди необхідні матеріали.

Люди хочуть повернутися додомуДо війни у громаді було 9700 жителів, зараз – трохи більш ніж половина. Але за словами Оксани Супрун люди повертаються, і цей процес видно.

– Не зустрічала тих, хто каже, що вже ніколи не повернеться додому, до громади, навіть якщо житло повністю пошкоджене. Люди приїжджають із Балаклії, Донця, Близнюків, Первомайського, Лозової, де зараз мешкають як ВПО, і потихеньку щось роблять зі своїм будинком – ремонтують, утеплюють. У них є бажання повернутися – ось що найголовніше, – впевнена вона.

У громаді зараз близько 700 дітей, які залишилися вдома або повернулися. Всі школи працюють, навчання дистанційне. 86 учнів взяли участь у всеукраїнських учнівських міжпредметних олімпіадах, творчих конкурсах імені Петра Яцика та Тараса Шевченка. Ці діти отримали подарунки від військової адміністрації на новорічних святах.

У Савинській громаді пошкоджені три навчальних заклади. 10 вересня через прильот у селі Вишнева повністю вигоріла одноповерхова школа, де навчалося близько 50 учнів. Протягом літа розстрілювалася школа з дошкільним підрозділом у селі Залиман. Вона підлягає відновленню, але дірки всюди – в стінах, в даху, немає вікон. У селищі Веселе у школі вибуховою хвилею повиносило вікна і пошкодило меблі у кабінетах, сама будівля ціла.

Медичні заклади у громаді майже не постраждали. Дві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та два фельдшерсько-акушерські пункти працюють. Необхідне обслуговування жителям надається у повному обсязі, лікарі були на робочих місцях навіть під час окупації. Аптеки також відкриті.

Щоправда, амбулаторія у Савинцях постраждала через прильот. Це нова будівля, в ній розташована квартира лікаря, над якою і пробито дах. Потрібен ремонт, але на роботу медичного закладу це не впливає.

Щодо банківських та поштових послуг, видачу пенсій та інших виплат Укрпошта забезпечила – розносять поштарі, виїжджають мобільні бригади. Питань по виплатах на сьогоднішній момент немає. З банківськими установами, де треба, наприклад, оформлювати субсидії, ситуація складніша.

Відділень банків у громаді немає, лише банкомати для зняття готівки. Вони вже працюють. До війни люди їздили у ПриватБанк чи Ощадбанк до Балаклії. Зараз з цим проблема – транспортне сполучення, яке вкрай потрібне людям, ще не відновили. Перевізник, з яким був укладений договір у селищної ради, розміщується у Харкові. У нього через прильоти розбиті автобуси.

– Наразі шукаємо, як запустити автобусне сполучення до Балаклії та Ізюму. В цьому є потреба через великий запит громадськості. Ось зараз люди мають отримати субсидії через Ощадбанк. Там збираються шалені черги: записуються з третьої ранку, а треба ще доїхати якось, – розповідає Оксана Супрун.

Розміновано лише 10 % території. Газопостачання у громаду повернули. Два тижні тому закінчили підключення одного з найбільш постраждалих сіл – Залиман. Воно газифіковане, триває під’єднання абонентів у індивідуальному порядку.

Електропостачання немає лише у двох маленьких селах – Першотравневому і Норцівці, в яких мешкають по шість жителів. За словами очільниці Савинської селищної військової адміністрації, ці населені пункти обов’язково заживлять, але пізніше. Зараз фахівці працюють по колишньому Балаклійському району, де більше людей потребують підключення до електромережі.

Відновлювати газо- та електропостачання почали одразу після звільнення громади. Там, де проходить ростовська траса – це села Вишнева, Слабунівка, Українка, – було найбільше проблем через заміновані території. Сапери працювали швидко, але роботи у них багато. За словами Оксани Супрун, лише 10 % території перевірено і розміновано. Громада розташована по колу в лісах, ліс йде аж до Ізюма. Він ще не розміновувався, і поки немає точних термінів проведення цих робіт.

– Деревину для забезпечення населення дровами беремо у Морозівці – там сапери все перевірили. Тож працівники їздять лише у одне місце і дуже акуратно. Якось машина розверталася, трохи зачепила обочину – і пролунав вибух. Ніхто не постраждав, машина ціла, але треба постійно дбати про безпеку, – розповіла Оксана Супрун.

Питання є і щодо колаборантів та людей, які чекали на «руський мір», тож були незадоволені, що їх звільнили ЗСУ. За словами начальника Савинської селищної військової адміністрації, колаборантів багато в закладах освіти.

Ще один неприємний момент – ситуація з гауляйтером Катериною Донник, яка очолювала Савинці та залякувала людей, що «руський мір здєсь навсегда». Її затримали, бо СБУ зібрала всі необхідні докази. Але запобіжний захід тримання під вартою був скасований Дніпропетровським судом, і до суду вона знаходиться на території громади під підпискою про невиїзд, – розповіла Оксана Супрун.

Вона підкреслює, що робота у цьому напрямку важка. Можливі й наклепи з якихось власних причин. Плюс – страх людей давати показання. Навіть якщо вони поза очі кажуть, що самі бачили, коли приходять правоохоронні органи, люди відмовляються свідчити, говорять, що нічого не скажуть, бо їм тут жити.

Переживають, що колаборанта затримають, проте він буде знати, хто дав показання. Бояться за власну безпеку. Але начальник Савинської селищної військової адміністрації сподівається, що система роботи з виявлення колаборантів буде вдосконалюватися, щоб винні неодмінно були покарані.

Допомагають громаді Харківська обласна та Ізюмська районна військові адміністрації. Червоний Хрест раніше майже щотижня привозив набори на всіх жителів деокупованої території. Зараз організація працює із соціально незахищеними верствами населення – люди старшого віку, багатодітні родини. Маленькі волонтерські організації часто возять у села по 100, 200, 300 пакунків. На території громади розташоване підприємство NOVAAGRO по вирощуванню курчат. Як розповіла Оксана Супрун, воно відновилося і почало працювати. Вже й курчат запустили.

Почав працювати Савинський елеватор. Коли була окупація, всі виїхали, але зерно вивезти не змогли. Окупанти, які думали залишитися надовго, теж не стали нічого вивозити. Зерно збереглося, підприємство зараз відпрацьовує по своїх постачальниках. Зрозуміло, щось було викрадено, щось пошкоджено, цим займаються правоохоронні органи. Найголовніше – всі елеваторні споруди збереглися, люди починають виходити на роботу.

Ще одне підприємство у громаді, з вирощування грибів, дуже пошкоджено, але тут сподіваються, що й воно відновить свою роботу.

Щодо сільського господарства, то багато аграріїв не сіялися через окупацію. Зараз всі повернулися та запрошують до себе спеціалістів ДСНС, щоб розмінувати свої поля, бо хочуть працювати.

Джерело: Слобідський Край

Агентство Телевидения Новости