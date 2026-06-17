СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція заблокували одинадцять нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок, які діяли у різних регіонах України.

За суми від 3,5 до 38 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

● Так, на Харківщині військова контррозвідка СБУ викрила сімейного лікаря і трьох спільників, які оформлювали ухилянтів на «стаціонарне лікування» з подальшим наданням сфальсифікованих висновків про тяжкі діагнози.

Крім цього, в обласному центрі затримано 4 ділків, які реєстрували фіктивні заклади середньої освіти і влаштовували до них ухилянтів на посади викладачів, що давало їм відстрочку від призову.

Як встановило розслідування, фігуранти відкрили два фейкові ліцеї і коледж, які існували лише «на папері».

● У Львівській області викрито місцеву жительку, яка продавала військовозобов’язаним фальшиві меддовідки про наявність «тяжких захворювань» для подальшого уникнення від призову.

Щоб отримати потрібні висновки військово-лікарської комісії, вона обіцяла вплинути на процес розгляду документів.

Крім того, в обласному центрі затримано громадянина однієї з країн Південного Кавказу, який пропонував ухилянтам стати учасниками музичного гурту та виїхати до Євросоюзу під приводом «гастролей».

Для цього він планував підробити клієнтам документи та внести персональні дані «артистів» до електронної бази для виїзду за кордон нібито з метою проведення концерту.

● На Хмельниччині викрито лікарку-терапевта та місцеву підприємицю, які оформлювали родичам ухилянтів фальшиві медичні висновки про потребу в постійному догляді. Це забезпечувало чоловікам відстрочку від призову.

● У Кіровоградській області співробітники СБУ та ДБР затримали командира підрозділу охорони районного ТЦК, який переводив облікові справи призовників до інших військкоматів, де працювали його знайомі, які «списували» клієнтів або робили їм відстрочку від служби.

● На Донеччині викрито мешканця Покровського району, який пропонував ухилянтам безпідставно оформити ІІІ групу інвалідності.

Зловмисник працював у парі з ексголовою районної експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК) у Харкові, якого співробітники СБУ затримали у 2024 році.

● На Закарпатті викрито колишнього та чинного прикордонників, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни Євросоюзу через Тису.

● На Житомирщині затримано директора місцевої лікарні – депутата районної ради, який «заробляв» на військовозобов’язаних.

За хабарі він організовував оформлення клієнтам фіктивних медичних документів для отримання групи інвалідності та уникнення мобілізації.

● В Одеській області викрито ділка, який обіцяв військовозобов’язаним організувати незаконний виїзд до Молдови через офіційні пункти пропуску.

Для переконання клієнтів він запевняв їх, що може забезпечити проставлення необхідних відміток у паспортних документах. Насправді ж фігурант планував переправляти ухилянтів через кордон поза встановленими пунктами пропуску.

● На Вінниччині затримано адміністраторку Вайбер-групи, яка «зливала» у месенджер геолокації українських військових, зокрема координати блокпостів та мобільних груп ТЦК.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період);

▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

▪️ ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17811

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