СБУ Харьковской области гарантировала «много сюрпризов» захватчикам

Готовность правоохранителей и военных Харьковской области к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе и в случае военной агрессии со стороны РФ, 24.01.2022 обсудили на аппаратном совещании в Харьковской ОГА.

В частности, начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин отметил, что харьковскими силовикам сейчас отработаны 10 вероятных сценариев развития событий в случае военной агрессии РФ. В том числе и при полной смене руководства ведомств.

«Правоохранители и силовики знают свои задачи, отработаны алгоритмы действий в разных ситуациях. На территории Харьковской области захватчиков ждет много сюрпризов. Мы готовы предупредить и отразить любые угрозы», — заявил Роман Дудин.

При этом Дудин считает, что ситуацию нагнетают искусственно.

«Сегодня видим, что отдельными политическими партиями, центрами и движениями и территории Харьковской области раздувается истерия относительно возможной потенциальной военной угрозы. Скажу так, что на сегодняшний день поводов для этого именно в Харьковском регионе нет», — отметил Роман Дудин.

Также, по его словам, за последние 8 лет было проведено больше 134 учений — фактически каждые 2-3 дня. Работа не прекращается ни на минуту.

То же самое можно сказать и в отношении других структур. Подразделения Нацполиции работают в штатном режиме. Спецподразделения Нацполиции готовы в любой момент реагировать на ЧП и помогать службе ГСЧС и другим службам.

Контроль границы проводится круглосуточно. На сегодня обстановка стабильная, никаких провокаций, нестандартных действий со стороны соседнего государства не наблюдается.

Служба ГСЧС в случае необходимости готовы дополнительно развернуть 11 мобильных пунктов обогрева, для ликвидации последствий ЧП готовы 11 специализированных автомобилей, 117 электростанций и т.д. К выполнению поставленных задач готовы сформированные подразделения теробороны.

Источник: sprotyv.info

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