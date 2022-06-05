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СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

Під час спецоперації на Київщині нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб агресора. Зловмисники налагодили механізм переправлення грошей з рф на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи.

За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

До складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених систем рф. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

#СБУ

СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

Источник: https://t.me/SBUkr/4384

Новости портала «Весь Харьков»

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