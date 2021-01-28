СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к заказному убийству

СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы службы Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства.

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители принимают меры по розыску Дмитрия Нескоромного, чтобы допросить его как подозреваемого и вручить ему ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины установило, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

«Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали», - отметили в СБУ.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

«Фигуранты дела разработали детальный план посягательства на жизнь Андрея Наумова. Для его выполнения сотрудник АТЦ Расюк в течение октября 2020 - января 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирование, организовал слежку за Наумовым. Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями». – рассказали в СБУ.

Несмотря на принятые фигурантами меры конспирации, сотрудники СБУ задокументировали их противоправную деятельность и предотвратили совершение заказного убийства.

Во время очередной передачи денежных средств Расюка задержали, и 23 января 2021 Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также Служба безопасности Украины сообщила, что в течение 2020 года сотрудниками СБУ предупреждено 12 таких заказных убийств.





Агентство Телевидения Новости