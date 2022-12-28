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СБУ передала до Харківського музею дзвін з українського храму, який знищили рашисти під час захоплення Куп’янська

СБУ передала до Харківського музею дзвін з українського храму, який знищили рашисти під час захоплення Куп’янська

Контррозвідка СБУ віднайшла старовинний український дзвін у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини.

Встановлено, що це єдиний вцілілий артефакт від зруйнованого рашистами Іоано-Богословського храму поблизу Куп’янська.

Після захоплення району загарбники облаштували на території споруди вогневі позиції, а в самій церкві – склад з боєприпасами.

Однак, під час втечі від контрнаступу ЗСУ російські окупанти здійснили по храму ракетно-артилерійський удар і тим сам зруйнували його.

Наразі співробітники СБУ ініціювали передачу старовинного дзвону на зберігання Харківському історичного музею.

Після відновлення храму українську старожитність знову повернуть вірянам.

Заходи проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ та Управління СБУ у Харківській області.

СБУ передала до Харківського музею дзвін з українського храму, який знищили рашисти під час захоплення Куп’янська

СБУ передала до Харківського музею дзвін з українського храму, який знищили рашисти під час захоплення Куп’янська

СБУ передала до Харківського музею дзвін з українського храму, який знищили рашисти під час захоплення Куп’янська

Джерело: https://t.me/SBUkr/6366

Новости портала «Весь Харьков»

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