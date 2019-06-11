Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 63

СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою щодо «радикально налаштованих» росіян

СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою щодо «радикально налаштованих» росіян

Позначки на українсько-молдовському кордоні

Служба безпеки України повідомляє про посилені заходи на в’їзді до Молдови, щоб запобігти «іноземному втручанню» у внутрішню ситуацію в сусідній країні. Таким чином СБУ зреагувала на останні новини про тимчасове усунення президента Молдови Ігоря Додона з посади та розпуск парламенту.

«СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні. З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов’язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в’їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації», – повідомляє прес-служба відомства.

Вранці 10 червня Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в межах правового поля.

9 червня суд у Молдові тимчасово відсторонив Ігоря Додона від обов’язків президента країни та призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави колишнього прем’єр-міністра Павла Філіпа. Своє рішення суд пояснює тим, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. Виконувач обов’язків президента розпустив парламент та призначив позачергові вибори на 6 вересня.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: граница, сбу

Читайте ещё:

Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой, чтобы она выглядела симпатичнее
09.06.2019 11:36    157
Спецпризначенці «ДОЗОРу» пройшли навчальний тренінг по використанню американських катерів «Safe Boat 27» (ФОТО)
09.06.2019 10:56    120
Харьковские пограничники предотвратили незаконный вывоз медицинских препаратов и патронов (ФОТО)
09.06.2019 06:53    113
На Черкащині СБУ викрила посадовців митниці на масштабних зловживаннях
08.06.2019 10:37    141
СБУ в Запорожье предотвратила масштабный теракт в жилом квартале
08.06.2019 07:23    191
CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ
07.06.2019 09:43    198
Украина приблизилась к НАТО: депутаты приняли важный закон и отказались уволить Климкина, Полторака, Грицака
07.06.2019 06:04    254
На Херсонщині СБУ викрила на хабарі посадовців національного природного парку
06.06.2019 10:18    107
На Львівщині СБУ викрила на вимаганні очільника громадської організації
05.06.2019 08:33    117
СБУ викрила на хабарі керівника та головного бухгалтера соціального закладу на Черкащині
04.06.2019 10:22    131
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 