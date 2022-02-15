СБУ проведе контрдиверсійні навчання на Харківщині

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до початку березня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.

Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

СБУ закликає громадян бути пильними.

Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, електронною поштою usbu_khr@ssu.gov.ua або іншим зручним способом.

Источник: facebook.com / Управління СБ України в Харківській області

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