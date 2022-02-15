Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 170

СБУ проведе контрдиверсійні навчання на Харківщині

СБУ проведе контрдиверсійні навчання на Харківщині

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Харківській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на Харківщині. Тренування проходитимуть до початку березня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

Метою навчань є вдосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання умовних диверсійних груп.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.

Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

СБУ закликає громадян бути пильними.

Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700-16-61, електронною поштою usbu_khr@ssu.gov.ua або іншим зручним способом.

Источник: facebook.com / Управління СБ України в Харківській області

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: сбу, харьков

Читайте ещё:

​​Заява СБУ щодо проявів гібридної війни в інформаційному просторі
Сегодня 09:27    174
Харьковский облвоенкомат ждет реконструкция
Сегодня 08:56    175
Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»
Сегодня 08:53    2505
Угроза вторжения: из харьковской баскетбольной команды уехали легионеры
Сегодня 08:30    200
Харьковского пограничника осудили за взятку
Сегодня 08:02    166
СБУ виявила у середмісті райцентру на Кіровоградщині тайник з вибухівкою
Сегодня 07:44    149
В Харькове по улицам бегает косуля (ВИДЕО)
Сегодня 07:35    364
Нынешняя зима на Харьковщине установила рекорд по переходам температуры через 0 °С
Сегодня 07:09    165
За выходные харьковские патрульные остановили 22 пьяных водителя
Сегодня 06:42    148
Харьковчане жалуются на работу центров вакцинации
Сегодня 06:17    313
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 