СБУ разоблачила контрактника ВСУ, завербованного российскими спецслужбами

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

Во время прохождения «военной службы» в составе террористических группировок 100-й ОМБр «Республиканской гвардии» и 1-й ОМСБр «Славянской бригады» 1 АК «НМ ДНР» он был завербован сотрудниками российских спецслужб.

В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере.

Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их перемещения, количество, тип вооружения, личный состав, учредительные и персональные данные командиров.

Агента российских спецслужб задержали вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных.

Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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