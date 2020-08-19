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СБУ та Нацполіція напрацювали єдині підходи для захисту об’єктів критичної інфраструктури

СБУ та Нацполіція напрацювали єдині підходи для захисту об’єктів критичної інфраструктури

Фахівці Служби безпеки України і Національної поліції напрацювали єдині підходи для захисту об’єктів критичної інфраструктури та спільні алгоритми протидії сучасним викликам.

Зокрема, про це йшла мова на спеціальній міжвідомчій робочій нараді. У ній взяли участь співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції.

Як зазначалось під час наради, об’єкти критичної інфраструктури можуть стати майданчиками для диверсій, терористичних актів, зловживань, несанкціонованих втручань тощо. Тому превентивні дії на загальнодержавному рівні мають бути узгоджені між безпековими і правоохоронними органами, зокрема і для протидії сучасним загрозам гібридного характеру. Особливу увагу слід приділити об’єктам життєзабезпечення транспортної, паливно-енергетичної, медичної, житлово-комунальної інфраструктури.

Тож фахівці СБУ і Нацполіції обговорили детальні механізми подальшої співпраці та обміну інформацією. Це дозволить своєчасно виявляти і нейтралізувати загрози на подібних об’єктах, а також мінімізувати вплив і наслідки можливих подій.

Крім того, фахівці обох відомств співпрацюватимуть у межах міжвідомчої експертної групи з питань захисту критичної інфраструктури при Мінекономіки та при підготовці відповідного законопроєкту «Про критичну інфраструктуру та її захист».

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: полиция, сбу

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