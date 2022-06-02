СБУ викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою

За даними Служби безпеки, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл «швидких» і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги.

Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

Керівник лікарні, у свою чергу, переоформив 5 отриманих «швидких» на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Источник: ssu.gov.ua

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