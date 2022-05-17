СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК (ВІДЕО)

Служба безпеки України заблокувала роботу підсанкційного заводу, який збирався відновити поставки для російського ВПК.

Цей завод у Дніпрі виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів, а також товари подвійного призначення.

Лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 т цієї продукції вартістю понад 450 млн грн.

За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію рф. Там окупанти здійснювали перерозподіл отриманої продукції серед своїх військових заводів та інших об’єктів ВПК.

Оскільки засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві і модернізації зброї та військової техніки, ще минулого року він потрапив під санкції РНБО.

Але зараз, щоб обійти існуючі обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України.

СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства.

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії.

Источник: ssu.gov.ua

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