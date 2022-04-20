Сбылось страшное пророчество Володина: «Есть Путин – есть Россия». Сбылось в еще более апокалиптическом образе, чем привиделось Володину. Путин еще есть, а России уже нет.

24 февраля 2022 года Россия перестала существовать как геополитическая реальность в ее традиционной, доселе знакомой нам исторической форме. Осталась лишь одна видимость, 140 миллионов разрозненных клеток, продолжающих свое частное индивидуальное существование в мертвом теле русской цивилизации. Ее замороженное тело, пока Путин жив, плавает в жидком азоте в гигантской криокамере размером с одну седьмую часть суши. Как только Путина не станет, тело это выплеснется наружу и под воздействием высоких температур расползется по швам, распадаясь на ткани и органы.

Никакой альтернативной истории для России теперь уже не припасено.

К мысли этой придется привыкнуть и тем, кто надеется на вечную жизнь Путина, и тем, кто мечтает о вечной жизни для России после Путина. Возвращения к нормальности, - читай, к тому, что было, что хоть как-то знакомо по прошлому, в чем будут угадываться знакомые черты, - не будет уже ни до, ни после. Будет новое, незнакомое, пугающе неизвестное. Либо зияющая цивилизационная пустота на месте гигантской воронки, либо зародившийся где-то в глубинах этой воронки тайфун какой-то другой, совершенно новой России, отношение которой к старой России будет примерно таким же, как у современных итальянцев и египтян к античному Риму и Древнему Египту.

Источник: facebook.com

Автор: Vladimir Pastukhov

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