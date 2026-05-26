Сделка между Трампом и Ираном усиливает изоляцию россии

Возможное подписание временного меморандума между администрацией Дональда Трампа и Тегераном означает важный поворот в ближневосточной политике, несущий прямые угрозы для экономических и геополитических интересов россии. москва пытается закрепить свои позиции в рамках так называемой «оси сопротивления», но Вашингтон демонстрирует гибкую дипломатию давления, готовую выбить из-под ног кремля его ключевого партнера.

60-дневное перемирие, открытие Ормузского пролива и деэскалация вокруг ядерной программы Ирана фактически изолируют россию, оставляя её один на один с собственными проблемами.

Наиболее быстрым и болезненным последствием сделки для москвы станет экономический фактор. Иранская нефть может вернуться на мировой рынок. По идее США снимают блокаду иранских портов и предоставляют Тегерану исключения из санкций для свободной продажи нефти в обмен на разминирование Ормузского пролива. Возвращение Ирана как легального игрока приведет к росту мирового предложения сырья.

Рост предложения неизбежно спровоцирует падение цен на нефть (марки Brent и Urals). Для российского бюджета, истощенного военными расходами, снижение стоимости барреля ниже критической отметки станет тяжелым ударом. Потому путин так яростно усиливает свое давление на Киев.

Также следует сказать, что до сих пор россия и Иран конкурировали в «серой зоне», демпингуя и продавая сырье в Китай и Индию. Легализация иранского экспорта лишит россию статуса безальтернативного поставщика со скидками: Пекин с радостью переключится на легальную иранскую нефть, снижая зависимость от токсичной москвы.

Одновременно в последние годы кремль делал долгосрочную ставку на формирование антизападного альянса, где Иран занимал центральное место. Данная сделка рушит эти иллюзии. Тегеран в очередной раз доказывает, что его «антиамериканизм» по сути лишь инструмент торга. Как только США предложили экономические послабления, Иран согласился на уступки, проигнорировав интересы москвы.

Касательно россии, то она активно использовала нестабильность на Ближнем Востоке (через прокси-силы Ирана), чтобы отвлекать ресурсы Запада от войны в Украине. Нормализация отношений между США и Ираном лишает москву статуса «необходимого посредника» в регионе. Трамп перехватывает инициативу, оставляя путина за бортом ближневосточного урегулирования.

Зависимость россии от иранских военных технологий в последнее время стала критической, в разрезе поставок БПЛА типа Shahed и баллистических ракет. Включение в меморандум обязательств Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие и вести переговоры о приостановке обогащения урана демонстрирует готовность Тегерана идти на компромиссы ради снятия изоляции. В условиях жесткого мониторинга со стороны США, чьи войска остаются в регионе, Ирану станет гораздо сложнее осуществлять тайные поставки вооружений в россию. Любое обострение военно-технического сотрудничества с москвой сорвет долгосрочную отмену санкций, необходимую Тегерану.

россия долгое время пыталась балансировать между Ираном, арабскими монархиями и Израилем. Сделка Трампа полностью меняет конфигурацию. Тот факт, что проект меморандума напрямую увязан с прекращением войны между Израилем и «Хезболлой», является стратегическим поражением для рф. Прекращение огня на этом фронте стабилизирует регион под эгидой США. Несмотря на высказанные Биньямином Нетаньяху опасения, Вашингтон берет на себя роль главного архитектора новой безопасности. россия, не имеющая реальных экономических ресурсов, которые могла бы предложить проблемному региону, полностью теряет влияние на Ближнем Востоке.

Заключение договоренностей между США и Ираном представляет собой наглядный пример того, как американская «дипломатия сделок» способна разрушать союзы авторитарных государств. Для россии это соглашение несет исключительно негативные последствия: от финансовых потерь из-за падения цен на нефть и газ до стратегического одиночества.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1085

Новости портала «Весь Харьков»