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Сделка по Сирии: США и Россия делят сферы влияния

Сделка по Сирии: США и Россия делят сферы влияния

Обсуждается отмена санкций против Сирии в обмен на контроль Россией роли Ирана в этой арабской республике.

Согласно сообщению газеты Asharq Al-Awsat, в июне в Иерусалиме состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева.

По информации от западных дипломатических источников издания, стороны обсудят «дорожную карту» по Сирии, которая будет предполагать в том числе отмену санкций в отношении сирийского руководства. В обмен на это Россия должна будет контролировать роль Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике.

О том, кто станет инициатором такой сделки, Asharq Al-Awsat не сообщает, но отмечает, что такая сделка может стать связующим звеном между интересами США и ее союзников в Сирии с интересами Москвы.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, сирия

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