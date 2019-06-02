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Сдерживание России: США усилят контингент в Польше

Сдерживание России: США усилят контингент в Польше

Как стало известно, в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США стороны объявят о переброске дополнительных американских военных сил в Польшу. Речь идет об отправке по меньшей мере 1 тысячи солдат. Тем самым на территории Польши будут базироваться около 5,5 тысяч американских военных. Предположительно, об этом будет объявлено в июне, сообщает Financial Times.

По информации издания, ставка будет делаться кроме прочего на повышение качества американской группировки. Специально для американских солдат будет построен тренировочный центр. Увеличится доля бойцов спецподразделений.

С просьбой увеличить американское военное присутствие к США президент Дуда обращался в прошлом году. Он обещал, что Варшава потратит 2 млрд. долларов на создание военной базы «Форт Трамп». В Вашингтоне идею поддержали, но от идеи разместить всех солдат в одном месте отказались. Кроме того, пока не до конца решен вопрос с финансированием контингента.

В Варшаве настаивают на увеличении численности иностранных войск на своей территории, объясняя это российской угрозой. В Москве на увеличение американского контингента в Польше отвечают заявлениями о подрыве Основополагающего акта Россия–НАТО.

Источник: sprotyv.info

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