Сегодня, как ожидается, в Великобритании будет объявлен новый лидер Консервативной партии и, по совместительству, премьер-министр. Скорее всего эти посты получит Лиз Трасс, действующий министр иностранных дел. О ней у нас еще будет повод поговорить. А пока отдадим должное премьер-министру Борису Джонсону который, в любом случае, сегодня окончательно съезжает с Даунинг-стрит, 10.

Уже мало кто помнит его глупости и напор во времена Brexit, когда Джонсон всячески убеждал британцев согласиться с выходом их страны из Евросоюза. Украинцам Джонсон запомнится как лучший премьер военного времени. И далеко не факт, что только как британский премьер. О Джонсонюке, как главе правительства, начали мечтать и в Украине. О нем слагают песни, используя незабвенное "Добрий день. everybody!". Это милая, но нереализуемая история, примерно такая же как грузинский президент во главе Украины.

Мы видим в Джонсоне того, кем он нам себе показал: другом Украины, готовый поделиться многим ради нашей победы; ярым антипутинистом; резким в своих суждениях политиком. стремящимся быть Черчиллем 21 века. Джонсон не получил свою войну, поэтому он решил максимально проявить себя в войне нашей. Таким премьером мы его и запомним. Британцы запомнят его другим.

В сегодняшней The Times вышла редакционная статья (https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-on-the-end-of-the-boris-johnson-premiership-johnsons-legacy-tq2rlcc5s) подводящая итоги премьерства Бориса и фиксирующая его наследие. Итоги неутешительные. Многообещающие начало Джонсона на посту главы правительства закончилось позорной отставкой из-за многочисленных скандалов, раскола в партии и проигрышах на выборах на местном уровне. Но никто и не собирается умалять его лидерских качеств, позволивших стране жить в условиях Brexit и Сovid. “Тем не менее г-н Джонсон может винить себя и только себя за преждевременный и позорный конец своего премьерства, – пишет The Times (кстати, газета, которую едва ли не боготворил Черчилль, пытаясь договориться – иногда удачно - о публикации глав из своих книг именно в ней. Ценя ее аудиторию: верхушки британского общества). – Была надежда, что Джонсон, окружив себя сильными советниками и заново открыв в себе либерально-консервативные инстинкты, которые сделали его успешным мэром Лондона, сможет сшить разделенную страну. Но в реальности г-н Джонсон не оправдал этих ожиданий. Вместо этого он выбрал себе посредственный кабинет, набирая в него по принципу лояльности, а не компетентности. И к тому времени, когда его выгнали, он набирал свою четвертую команду старших советников”. Правда, знакомая ситуация?

Политическое будущее Джонсона также зависят только от него. Кто-то видит его будущим генсеком НАТО; кто-то зарабатывающим миллионы фунтов автором мемуаров; кто-то не исключает его, совсем скорого, возвращения в премьерское кресло. Последнее возможно в случае, если Лиз Трасс не справится (оцените иронию) с наследием Бориса Джонсона. От него она получила страну с расколотой партией власти; страну, которая переживает сильнейший экономический кризис и стоящую на пороге очередного – энергетического; страну, которая вызвалась на одну из ведущих ролей в самой серьезной войне на континенте за последние десятилетия; страну, которая борется с ускоряющейся инфляцией и углубляющимся кризисом стоимости жизни; страну, которая не до конца разошлась с ЕС, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений с Европейским союзом и возможной торговой войне.

То, что породил Джонсон, ему же, возможно и придется доводить до конца. Так что, не прощаемся.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7031

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