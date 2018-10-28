Сегодня ночью Украина перешла на зимнее время

В последнее воскресенье октября в стране традиционно состоялся переход на зимнее время

В ночь с 27 на 28 октября в четыре часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Согласно постановлению Кабинета министров, переход на зимнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье октября.

Многие страны отменили переход на летнее время после проведенных исследований, показавших отсутствие пользы от такого перехода и недовольство населения.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время в Украине, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Еврокомиссия предлагает отменить переход на летнее и зимнее время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года. Но решение пока не принято.

В связи с переходом на зимнее время, «Укрзалізниця» призывает пассажиров и встречающих не забыть вовремя перевести часы назад. На табло, и в билетах отправление и прибытие поездов указывается уже с учетом перехода на «зимнее» время.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ксения Ручка

Новости портала «Весь Харьков»