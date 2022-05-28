Сегодня о том, что значит российский триколор. Спойлер – ничего

“...В первые месяцы самостоятельного царствования Петра продолжались все те же увеселения и игрища. Теперь не нужно было выпрашивать у матери денег, Петр мог сам распоряжаться казной, и весной он снова отправляется в Архангельск, теперь с огромной свитой. Там как раз достроили первый русский корабль, за ним спустили на воду и второй, вскоре прибыл заказанный в Голландии фрегат. Царь объявил, что флот создан, и придумал для него трехцветное сине-бело-красное знамя, попросту поменяв местами цвета с флага великой морской державы Голландии”. (Источник: Борис Акунин. “Азиатская европеизация. История российского государства. Царь Петр Алексеевич”)

Говорить о воровстве и россии как-то уже становится mauvais ton. И так давно с ними все понятно. При чем очень давно.

Теоретики в петровские времена назывались “прожектеры”. Самый известный из них Иван Посошков, написавший опус «Книга о скудости и богатстве», который в 1724 году вручил самому царю. Книга, как бы сейчас сказали, о государственной реформе. Есть там такое: «Неправда вкоренилась и застарела в правителях, от мала до велика все стали быть поползновенны – одни для взяток, другие боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы неспоры, сыски неправы, указы недействительны».

300 лет прошло и ни хрена на россии не поменялось.

Источник: https://t.me/blacklampa/6196

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