Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:30
Просмотров: 118

Сегодня о том, что значит российский триколор. Спойлер – ничего

Сегодня о том, что значит российский триколор. Спойлер – ничего

“...В первые месяцы самостоятельного царствования Петра продолжались все те же увеселения и игрища. Теперь не нужно было выпрашивать у матери денег, Петр мог сам распоряжаться казной, и весной он снова отправляется в Архангельск, теперь с огромной свитой. Там как раз достроили первый русский корабль, за ним спустили на воду и второй, вскоре прибыл заказанный в Голландии фрегат. Царь объявил, что флот создан, и придумал для него трехцветное сине-бело-красное знамя, попросту поменяв местами цвета с флага великой морской державы Голландии”. (Источник: Борис Акунин. “Азиатская европеизация. История российского государства. Царь Петр Алексеевич”)

Говорить о воровстве и россии как-то уже становится mauvais ton. И так давно с ними все понятно. При чем очень давно.

Теоретики в петровские времена назывались “прожектеры”. Самый известный из них Иван Посошков, написавший опус «Книга о скудости и богатстве», который в 1724 году вручил самому царю. Книга, как бы сейчас сказали, о государственной реформе. Есть там такое: «Неправда вкоренилась и застарела в правителях, от мала до велика все стали быть поползновенны – одни для взяток, другие боясь сильных лиц. Оттого всякие дела государевы неспоры, сыски неправы, указы недействительны».

300 лет прошло и ни хрена на россии не поменялось.

Источник: https://t.me/blacklampa/6196

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 хороших новин 27 травня
Сегодня 08:17    24
Відтепер рф не зможе ремонтувати свої вантажні літаки типу «Ан» за кордоном — СБУ
Сегодня 08:06    37
Украли весь титан. В РФ ограбили крупнейший военный завод
Сегодня 07:23    111
“Війна триватиме до зими. Армія РФ закріплюється на Херсонщині” - ГУР
Сегодня 07:23    91
Оперативна інформація станом на 06.00 28.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    90
Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Сегодня 07:12    96
В РФ под Наро-Фоминском замечен очередной эшелон с военной техникой, снятой с хранения и направленной в Украину
Сегодня 07:01    105
Через скільки років Україна вступить до ЄС? (ИНФОГРАФИКА)
Сегодня 06:40    117
Що ховається за путінською «демілітаризацією»?
Сегодня 06:19    116
Над Азовським морем майорить останній військовий прапор України у Маріуполі
Сегодня 06:09    149
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 