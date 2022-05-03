Сегодня в 22:00 по Киеву Байден выступит на заводе, где производят комплексы «Джавелин»

Байден собирается поблагодарить работников предприятия Lockheed Martin в Алабаме за то, что помогли украинцам выиграть «битву за Киев».

США уже передали Украине более 5500 «Джавелинов». Всего предприятие может делать в год по две тысячи таких комплексов.

Цель поездки Байдена, вероятно – ускорить решения Конгресса, которые позволят расширить производство «Джавелинов».

Также не исключается, что Байден сделает заявление и о новой помощи Украине.

Источник: https://t.me/truexanewsua/44863

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