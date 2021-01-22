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Сегодня в Украине отмечают День Соборности

Сегодня в Украине отмечают День Соборности

Сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

Официально праздник был установлен в 1999 году указом Леонида Кучмы. 22 января также является датой других памятных событий украинской истории.

В 1918 году в этот день была объявлена независимость Украинской Народной Республики. А годом позднее в этот же день произошло объединение УНР и ЗУНР.

В 1990 этот праздник отметили акцией "Живая цепь" - миллионы людей от Киева до Львова взялись за руки, отмечая День Соборности.

 

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