Сегодня вступил в силу закон об украинском языке

В Украине сегодня вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Верховная Рада приняла этот закон 25 апреля.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

В соответствии с законом, лицо, которое намерено обрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. Читайте также Порошенко подписал закон о государственном языке

В то же время норма о том, что требования к уровню владения государственным языком, необходимому для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, вступает в силу через 2 года после вступления в силу закона. Также на два года отложено вступление в силу нормы о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для обретения гражданства Украины.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Агентство Телевидения Новости