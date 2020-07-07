Секретар РНБО оцінив можливість проведення виборів в ОРДЛО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на сьогоднішній день проведення виборів на території ОРДЛО не можливе. Про це він сказав в інтерв’ю «Українській правді».

«Що стосується виборів на Донбасі – мають відбутися певні умови, щоб вони там відбулися. На сьогодні, на день нашого спілкування я не бачу, як там можуть відбуватися вибори», — сказав він.

Крім того Данілов додав, якщо будуть якісь зміни, якісь процеси, рано чи пізно там будуть вибори відбуватися.

«Але вони мають відбуватися на українській території, над виборчою дільницею має бути український прапор, мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили. Вони мають відбуватися за українським законодавством, за українською Конституцією, і українська Центральна Виборча Комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови», — зазначив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що президент цьому питанню приділяє багато уваги. Є окрема група, яка працює з Мінським процесом, окрема група, яка працює з Нормандським процесом.

«Компроміси? Так, вони можливі, але є певні, межі, через які ми переходити з вами не можемо. Чому? Тому що нам це не дозволить український народ. В Україні ніколи не було диктаторів і не буде. Ми сьогодні є тим кордоном свободи. Тому український народ не дозволить великих компромісів із ворогом», — сказав він.

Источник: sprotyv.info

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