Секретар РНБО України О. Данілов нагородив переможців першого в Україні практичного онлайн-хакатону

Секретар РНБО України О. Данілов та Заступник Секретаря РНБО України С. Демедюк нагородили переможців першого в Україні онлайн-хакатону «Говерла» для суб’єктів Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» та працівників критичної інфраструктури, проведеного Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України та фондом CRDF Global Ukraine.

Відкриваючи церемонію нагородження, Секретар РНБО України О. Данілов зазначив, що подібні заходи надзвичайно актуальні і відповідають вимогам часу. «Вкотре хочу наголосити, що традиційні війни відходять в минуле, сучасні загрози мають кібернетичний та біологічний характер, а також актуальним є питання протистояння у космосі. Події останнього часу навколо пандемії довели це», - сказав він, підкресливши важливість посилення співпраці між державним та приватним сектором у сфері протидії кіберзагрозам.

Заступник Секретаря РНБО України С. Демедюк зазначив, що онлайн-хакатон дав можливість фахівцям державних структур та приватних компаній продемонструвати свої навички на практиці та виробити спільні підходи до реагування на кіберінциденти.

«Переконаний, що у майбутньому ми напрацюємо єдину модель подібних навчань із подальшою адаптацією під різні державні структури», - наголосив він, додавши, що ефективно розбудовувати спроможності Національного координаційного центру кібербезпеки можливо лише у систематичній співпраці з приватним сектором, зокрема, у частині обміну інформацією щодо кіберінцидентів.

Секретар РНБО України О. Данілов висловив щиру подяку учасникам за докладені зусилля стосовно вдосконалення національної системи кібербезпеки України, тестування нових методів захисту систем та спільного реагування на інциденти.

Переможці онлайн-хакатону поділилися позитивними враженнями, відзначивши елемент змагальності та цінність практичного досвіду.

Червоні команди представляли етичні хакери з компаній «10Guards», «Cyber Unit», «ITLab», «Berezha Security». Найвищих показників серед них досягли представники «10Guards».

Нагадаємо, 27-29 квітня ц.р. відбулися триденні кібернавчання працівників критичної інфраструктури. Захід було організовано Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України та фондом CRDF Global Ukraine.

Источник: rnbo.gov.ua

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