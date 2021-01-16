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Секретар РНБО України О. Данілов провів міжвідомчу нараду з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями

Секретар РНБО України О. Данілов провів міжвідомчу нараду з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями.

Відкриваючи нараду, О. Данілов зазначив, що Апарат РНБО України проводить планову і системну роботу щодо моніторингу стану забезпечення безперебійної роботи підприємств теплової генерації у зв’язку із очікуваним погіршенням погодних умов, і відповідні листи були направлені на ім’я Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля та головам ОДА 11 січня 2021 року.

Секретар РНБО України також звернув увагу на неприпустимість зниження рівня виконавської дисципліни, наголосивши на незадовільному виконанні Указу Президента України Володимира Зеленського від 02 грудня 2019 року № 874, яким було уведене в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки».

О. Данілов також наголосив на необхідності посилення контролю за роботою об’єктів критичної інфраструктури у зимовий період.

Представники міністерств і відомств поінформували про поточний стан справ у енергетичній сфері. Зазначалося, що підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення вітчизняних споживачів, насамперед населення.

Відбувся обмін думками щодо шляхів розв’язання існуючих у галузі проблем, зокрема у частині постачання вугілля на ТЕС у кількості, необхідній для забезпечення резерву належного рівня, зважаючи на очікуване пікове навантаження через різке пониження температури.

Також О. Данілов звернувся до учасників наради щодо питання розробки Стратегії енергетичної безпеки, створення якої передбачено Стратегією національної безпеки України. За його словами, в цій стратегії необхідно обов’язково враховувати існуючі виклики. «Необхідно розбудувати сталу систему енергозабезпечення країни. Це вкрай важливе завдання», - сказав О. Данілов.

Источник: rnbo.gov.ua

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