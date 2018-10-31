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Секретар РНБО України О. Турчинов провів зустріч з Головою Комітету національної оборони Парламенту Естонської Республіки Х. Гансо

Секретар РНБО України О. Турчинов провів зустріч з Головою Комітету національної оборони Парламенту Естонської Республіки Х. Гансо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Головою Комітету національної оборони Парламенту Естонської Республіки Ханнесом Гансо.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в Європі в контексті агресії РФ проти України.

За словами О. Турчинова, п'ятий рік поспіль триває агресія РФ проти нашої країни. «Російська сторона, повністю ігноруючи Мінські угоди, здійснює обстріли наших позицій із застосуванням забороненої зброї, а вздовж кордону з Україною РФ продовжує нарощувати військові сили та техніку», - сказав він.

Також Секретар РНБО України повідомив про ескалацію агресивної політики РФ у Чорноморсько-Азовському басейні. «Активно посилюється військова компонента Росії в Азовському морі», - сказав він, додавши, що, своєю чергою, Україна для захисту збільшує свою військову присутність в регіоні. «Зокрема на Азовському морі створено корабельно-катерне угрупування ВМС України», - сказав О. Турчинов.

«Незважаючи на агресію Росії, - зазначив також Секретар РНБО України, - ми, не втрачаючи часу, продовжуємо реформувати сектор безпеки і оборони за стандартами НАТО».

Окрім того, під час розмови було обговорено питання інтенсифікації двостороннього військово-технічного співробітництва, а також розширення співпраці між спецслужбами наших країн.

Також значну увагу під час розмови було приділено питанню продовження країнами ЄС санкцій проти РФ та проблемі побудови газопроводу «Північний потік-2», що становить небезпеку як для української, так і для європейської енергетичних систем.

Своєю чергою, Х. Гансо запевнив, що Естонія залишається на позиціях відданості підтримці європейського курсу України.

Источник: rnbo.gov.ua

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