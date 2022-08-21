Секретная победа ГКЧП

31-я годовщина августовского путча в российском информационном пространстве напрочь отсутствует. Завеса молчания скрывает воспоминание о крупнейшем поражении некогда всесильного КГБ во время ГКЧП, одного из основных компонентов феномена "черного августа" в постсоветской России. Обрушение Лубянки привело к "крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века" в терминах Путина – крушению СССР. Позже для адаптации под российский пещерный Z-национализм появился тезис о распаде "исторической России". Поражение ультраконсервативных заговорщиков – личный ужас действующего кремлёвского насельника, который верит в возможность повернуть течение истории вспять. Так же мыслили идеологи последнего гигантоманского проекта СССР – поворота сибирских рек, который мог завершившиться катастрофой.

Существует консенсус историков в вопросе вдохновителей и организаторов ГКЧП. Попыткой антигорбачевского переворота из-за кулис руководил андроповец, глава КГБ Крючков. Фактически устранение генсека Горбачева рассматривалась им, как спецоперация по реставрации доперестроечных сил. После ареста Крючков извивался, как уж на сковороде: сдал всех подельников, заявлял о том, что Янаев лишь временно должен был взять полномочия Горбачева, уверял про отсутствие плана ликвидации высшего политического руководства Союза.

Крючков мечтал воссоздать сталинизм, ведь Лубянка была его последней баррикадой. Потерпев провал, он ждал судьбы его незадачливых предшественников: Ягоды, Ежова, Абакумова, Берии и Меркулова. По иронии судьбы советские либералы спасли ему жизнь и позже даже реабилитировали.

"Спецоператор" ГКЧП из КГБ всеми силами стремился выставить из себя патриота. Хотя Крючков отрицал личное знакомство с майором Путиным, он нахваливал проводника "суверенной демократии", видя в нем сталинскую школу. Ещё бы: Путин вещал на понятном каждому силовику языке. За это после смерти путчист удостоился некролога со словами от ЦОС ФСБ: "Жизненный путь генерала армии В. Крючкова является примером беззаветного служения своему Отечеству и народу".

В какой-то мере Путин – прямой продолжатель дела Крючкова. Его клика – реваншисты, желающие отыграться за поражение ГКЧП. Проблема в том, что ареал тоталитарного влияния распространяется лишь на Россию, гниющий огрызок былой империи. Свою амбициозную миссию радикалы видят в реколонизации не только бывших союзных республик, но и отбрасывании НАТО на позиции до 1998 года!

В злокачественной военной экспансии Путин зрит избавление от переворота. Он отправил все танки на утилизацию в Украину, только бы они не появились у стен Кремля. Лубянка издавна видит в ГРУ своих конкурентов. Люди Андропова хотели положить вояк-конкурентов на войне в Афганистане, и были очень близки к цели. Но путч-91 не задался, и теперь, в 2022 году, ФСБ сделала ставку на удержание власти путем дискредитации армии Шойгу в Украине.

Под видом возвращения к жизни кадавра СССР, путинизм выступает генератором чрезвычайных положений, скрывая свою преемственность от ГКЧП. Безлимитные ЧП вводятся во всех сферах общественной жизни. Уничтожена свобода слова, многопартийность, права человека. Режим ЧП действует в экономике, которую негласно перевели на военные рельсы. Одновременно идёт бешеное разграбление ресурсов России.

"Спецоперация" раскалывает российское общество. ЧП в семейной сфере: крупные путинские функционеры "отказываются" от своих детей ради их легализации на ненавистном Западе.

ЧП международной сфере: страна задыхается под прессингом санкций. От былого величия и след простыл: газовый маньяк умоляет турков и казахов помочь наладить параллельный экспорт высокотехнологичной продукции в лапотную супердержаву.

Итак, ГКЧП секретно победило в России. Об этом молчат, а то вдруг зародится крамольная мысль о Госкомитете национального спасения.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/707

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