Сектор безпеки і оборони станом на початок лютого профінансовано у повному обсязі

Апарат Ради національної безпеки і оборони України проводить моніторинг та аналіз стану виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, уведеного в дію Указом Президента України від 5 листопада 2020 року № 486.

Відповідно до цього Указу контроль за виконанням рішення РНБО України покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Так, згідно з планом на січень 2021 року за рахунок загального фонду держбюджету передбачено та профінансовано сектор безпеки і оборони в сумі 14,1 млрд гривень, що становить 100% від плану.

Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету протягом січня 2021 року здійснено відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі.

Источник: rnbo.gov.ua

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