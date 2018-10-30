"Семья Януковича" во главе с Медведчуком готовится к реваншу: 112 и Newsone уже в кармане (видео)

Автомобили Портнова, Левочкина, Колесникова и Бойко съехались к офису Медведчука накануне продажи телеканала Newsone... Что же делать обычным гражданам Украины, когда с одной стороны послемайданная власть ворует и погрязла в коррупции, а с другой - есть риск реванша "семьи Януковича" во главе с серым кардиналом Медведчуком? Вопрос, по больше части, риторический. И каждый должен самостоятельно принять решение, не реагируя на пропаганду. Но данный материл о так называемых "попередниках".

Офис кума Путина - Виктора Медведчука - стал центром переговоров для чиновников эпохи Януковича. Журналисты зафиксировали, как на встречи в Медведчука регулярно приезжают самые влиятельные чиновники команды экс-президента-беглеца. А 28 сентября, за неделю до официальной смены собственника телеканала Newsone, после приезда Медведчука в свой офис они одновременно съехались туда все вместе. К тому времени, предположительно, канал "112 Украина" уже был под контролем этой одиозной личности.

28 сентября журналисты программы БИГУС зафиксировали приезд в офис Виктора Медведчука черной Audi Q7, номерные знаки которой зарегистрированы на жену Андрея Портнова, заместителя главы президентской администрации Виктора Януковича. Портнов отвечал у Януковича за судебную вертикаль и корректировку Уголовно-процессуального Кодекса. После Революции достоинства он уехал в Россию, затем переехал в Австрию. И не "светил" ни одного визита в Украину с 2014 года.

На момент встречи у Медведчука Портнов управлял телеканалом Newsone, владельцем которого числился отец нардепа Евгения Мураева. А через неделю после зафиксированной журналистами встречи Портнов объявил, что прекращает управление каналом из-за смены владельца. Newsone переписали на другого депутата - Тараса Козака, который является соседом Медведчука по офису - там находится его депутатская приемная.

К этому визиту Audi Q7 жены Портнова приезжала в офис Медведчука еще дважды. Каждый раз журналисты замечали в автомобиле только мужские силуэты.

На вопрос о визите в офис Медведчука Андрей Портнов приезд не отрицал, только подтвердил, что не согласился работать с новым владельцем телеканала Newsone: "Моя позиция по каналу предельно понятна. Я не дал согласия работать с новыми собственниками. Что-то ни соответствует Вашим наблюдениям?».

Кроме Андрея Портнова в тот день, 28 сентября, в Виктора Медведчука приезжал и Сергей Левочкин, экс-глава Администрации Януковича.

Сейчас Левочкин народный депутат от "Оппозиционного блока," который почти не посещает парламент. И сейчас его фамилию чаще вспоминают в США - в расследовании дел Пола Манафорта, политтехнолога Януковича. По показаниям, Левочкин перечислил Манафорту миллионы долларов из оффшорных счетов за предвыборную кампанию Януковича.

Кроме самого Медведчука, Левочкина и Портнова, 28 сентября приехал и черный Мерседес s500, который возит Бориса Колесникова, министра инфраструктуры Януковиче. Пока Колесников занимал высокую должность, связанная с ним компания "Альтком" на специальных условиях получала миллиардные инфраструктурные заказ от государства.

После Майдана, Борис Колесников не участвовал в выборах и исчез из информационного поля. Но в последнее часов его присутствие в телеэфирах каналов, связанных с Виктором Медведчуком, учащается.

Одновременно с Колесниковым, Левочкиным и Портновым 28 сентября в офис Медведчука приехал и Юрий Бойко, экс-вице-премьер в правительстве Азарова. Сейчас Юрий Бойко лидер фракции "Оппозиционный блок" в парламенте.

На вопрос журналистов, ведет Юрий Бойко переговоры с Виктором Медведчуком, Бойко не вспомнил свой приезд, хотя он был не единичным.

Деятельность Бойко запомнилась грандиозной коррупционной сделкой с буровыми установками. На их закупки, по оценкам журналистов, государство переплатило фирмам-прокладкам более 300 миллионов долларов. В Генпрокуратуре заявили, что дело "вышек Бойко" на завершающей стадии, но сам Юрий Бойко там не фигурирует.

Показательно, что автомобиль нового формального владельца канала Newsone, соседа Медведчука по офису - Тараса Козака - на той встрече журналисты не заметили - ни во время почти одновременного приезда участников собрания, ни во время такого же синхронного разъезда.

Источник: Бигус

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