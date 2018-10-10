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Семьям военнослужащих, умерших от ран после увольнения со службы, выплатят пособие

Семьям военнослужащих, умерших от ран после увольнения со службы, выплатят пособие

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих".

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, реализация закона позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым владеют члены семей лиц, умерших в статусе военнослужащего.

"Законом предусматривается предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или которые погибли или умерли уже после увольнения со службы", - говорится в сообщении.

Также расширен перечень оснований для получения единовременного пособия военнослужащими и предоставлено право на получение единовременного денежного пособия членам семей иностранцев и лиц без гражданства, погибших или умерших после увольнения со службы вследствие заболевания, ранения, контузии или увечья, полученных при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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