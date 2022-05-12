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Сенат Чехії визнав дії росіян в Україні геноцидом

Сенат Чехії визнав дії росіян в Україні геноцидом

Сенат Чехії визнав дії росіян в Україні геноцидом, а президент країни дозволив сотні чеських військових приєднатися до ЗСУ

● Про рішення верхньої палати парламенту Чехії про визнання геноциду українського народу повідомив посол України Євген Перебийніс.

«У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС», – написав посол.

● Крім цього, президент Чехії Мілош Земан підписав рішення про дозвіл 103 чеським військовослужбовцям вступити до лав ЗСУ. Про це повідомив речник глави держави.

Дякуємо!

Источник: https://t.me/spravdi/7947

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