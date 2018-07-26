Сенат США анонсировал новые санкции против России и объявил, что не пустит Путина в конгресс

Видные сенаторы от обеих партий — республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес — готовятся внести в конгресс законопроект, который будет гарантировать введение новых санкций в соответствии с CAATSA — законом «О противодействии противникам Америки путем санкций». Об этом сообщает Bloomberg.

По замыслу, новые ограничительные меры призваны максимально надавить на Кремль и его деятельность против американской «демократии и основанного на правилах международного порядка», говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте сенатского комитета по иностранным делам. Авторы подчеркивают, что новый акт «позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA».

Ранее администрацию Дональда Трампа неоднократно обвиняли в том, что она тормозит реализацию многих пунктов CAATSA.

Новый санкционный режим затронет такие сферы, как энергетика, финансы и российский госдолг. Закон усилит борьбу против русской пропаганды, а также запретит США выходить из состава НАТО без согласия сената.

Авторы инициативы рассчитывают на поддержку коллег от обеих партий.

Параллельно сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен внесли собственный законопроект об антироссийских санкциях, который будут задействованы в случае нового вмешательства Москвы в выборы.

Документ под названием «Защитим Америку от российского вмешательства», включает 20 предложений, в числе которых — запретить признание российской аннексии Крыма, отслеживать финансовые счета Путина, повысить прозрачность в сфере политической онлайн-рекламы, а также ввести новые санкции против российских субъектов за агрессию против Украины и химическую атаку в Великобритании, в которой, уверены на Западе, виновны кремлевские спецслужбы.

Сенаторы также заявили, что не пустят Путина в конгресс, если кремлевский главарь все же решиться приехать в Вашингтон по приглашению Трампа. Эту информацию подтвердил спикер палаты представителей республиканец Пол Райан, сообщает Reuters.

Возможность выступить в американском парламенте он назвал привилегией для союзников, в том числе лидеров дружественных государств, однако Путин, как следует из его слов, к таким лицам явно не относится. «Разумеется, мы бы не стали приглашать его на заседание, — пояснил Райан. — Это право, зарезервированное для союзников».

Отмечается, что среди американских конгрессменов царит скепсис по поводу намерения Белого дома пригласить Путина в Вашингтон. Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей республиканец Мак Торнберри сказал, что с подозрением относится ко всему, что делает Путин. Он не слышал, чтобы хоть кто-нибудь из его коллег на Капитолийском холме пожелал бы видеть кремлевского главаря, если он решиться приехать в американскую столицу, сообщает агентство.

Напомним, что 20 июля администрация Трампа официально озвучила решение позвать Путина в Вашингтон на официальную встречу с Трампом. В случае, если Путин решиться воспользоваться приглашением, сходка с Трампом может состояться в конце года.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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