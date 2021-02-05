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Сенат США потребовал разобраться с богатством Путина и приготовил новые санкции

Сенат США потребовал разобраться с богатством Путина и приготовил новые санкции

Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Навальным, который был отправлен за решетку после неудачной попытки убийства боевым отравляющим веществом.

Акт о привлечении России к ответственности за вредительскую деятельность (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act) был внесен республиканцами Марком Рубио и Миттом Ромни, а также демократами Беном Кардином, Крисом Кунсом, Крисом ван Холленом и Диком Дурбиным.

Документ, размещенный на сайте Рубио, требует ввести персональные санкции, включая заморозку активов и визовые запреты, в отношении российских чиновников (включая бывших), а также других лиц, действовавших от имени правительства России и причастных к отравлению Навального и попыткам скрыть этот факт впоследствии.

Для определения круга таких граждан Белый дом должен представить конгрессу доклад в течение 90 дней после принятия законопроекта.

В течение 180 дней администрации также поручается подготовить доклад об «источниках и размерах личного благосостояния Путина и членов его семьи».

Доклад должен включать оценку активов Путина, данные об его инвестициях, банковских счетах и прочих бизнес-интересах.

Законопроект также призывает Госдепартамент убедить Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток-2», который, как считают конгрессмены, «поддержит правительство, убивающее своих граждан».

Согласно акту, президент США должен вынести определение: нарушала ли Россия международные обязательства по химическому оружию, когда в августе использовала боевое отравляющее вещество из семейства «Новичок» для отравления Навального.

Если администрация Байдена вынесет положительное решение, то президент должен наложить на Россию санкции в рамках Акта о контроле и уничтожении химического и биологического оружия 1991 года.

Законопроект призван «заставить Путина и его бандитов заплатить цену за коррупцию и преследование оппонентов», заявил Рубио, который стал ключевым инициатором документа и анонсировал его в день суда над Навальным 2 февраля.

«Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю убийств и покушений на убийства с целью заставить молчать граждан России дома и за границей», - прокомментировал законопроект Кунс.

«Теперь российские граждане выходят на мирные протесты против заключения Навального в тюрьму в своей стране. Но вместо того, чтобы прислушаться к их жаблобам, спецслужбы Путина ответили необоснованной жестокостью и арестовали тысячи человек», - сказал сенатор.

Он добавил, что поддержанный обеими партиями закон призван «привлечь к ответственности Путина и его ближний круг», а также послать ясный сигнал о том, что правительство РФ должно «немедленно освободить Навального и прекратить репрессии».

Напомним в этой связи, что о необходимости поиска и установления наворованного богатства Путина конгресс и сенат США заявлял и ранее. Однако кроме болтовни никаких реальных шагов против Путина Белый дом так и не предпринял.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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