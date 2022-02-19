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Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины: детали

Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины: детали

Американский Сенат принял резолюцию в поддержку Украины. Такое решение было принято после слов президента Америки Джо Байдена о возможности нового вторжения России в Украину в ближайшие дни. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на «The Hill».

В документе призывают использовать все инструменты, чтобы наложить значительные расходы на Россию и восстановить мир в Европе. Также сенаторы заявили, что Белый дом может самостоятельно вводить санкции, независимо от действий Конгресса.

При этом в резолюции отмечается, что она не должна трактоваться как разрешение на применение армии против России или ввод войск США в Украину.

Источник: sprotyv.info

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Темы: США, Украина

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