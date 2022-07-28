Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:54
Просмотров: 134

Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликав Держдеп оголосити росію спонсором тероризму

Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликав Держдеп оголосити росію спонсором тероризму

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, в якій закликав держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити росію державою-спонсором тероризму за дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Резолюція має необов’язковий характер, але, як пише видання, факт її підтримки чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію Байдена.

«Збройні сили російської федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні», – йдеться у законопроєкті Сенату.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 