Сенат США ухвалив резолюцію, в якій закликав Держдеп оголосити росію спонсором тероризму

Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, в якій закликав держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити росію державою-спонсором тероризму за дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Резолюція має необов’язковий характер, але, як пише видання, факт її підтримки чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію Байдена.

«Збройні сили російської федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні», – йдеться у законопроєкті Сенату.

Агентство Телевидения Новости