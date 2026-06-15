«Скільки разів Венс і Рубіо були в Україні? Жодного. Те ж саме стосується Трампа. Чи був він в Україні? Ні. Він запросив путіна до Сполучених Штатів, але так і не спромігся відправити до України когось із високопосадовців своєї адміністрації. Чи були Кушнер або Віткофф в Україні? Ні».

Колишній астронавт і пілот ВМС США порушує важливе питання: «Чи можна бути посередником у спробі підписати мирні угоди, не відвідавши країну, яка стала жертвою агресії?»

Одну сторону запрошують до Вашингтона, а іншу навіть не відвідують представники Трампа.

Такий підхід породжує сумніви щодо балансу та неупередженості посередників.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/94210

Новости портала «Весь Харьков»