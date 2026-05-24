Сенатори США вимагають розблокувати $400 млн допомоги Україні

Двопартійна група сенаторів США закликала Міністерство оборони країни розблокувати 400 млн доларів допомоги Україні у сфері безпеки, а також ще 200 млн доларів для оборонних програм країн Балтії. Відповідний лист було направлено міністру оборони США Pete Hegseth.

Сенатори заявили, що фінансування було затверджене Конгресом ще минулого року, однак Пентагон не виконав раніше заявлених термінів щодо розподілу коштів.

Лист підписали представники обох партій, серед яких Dick Durbin, Chuck Grassley, Kevin Cramer та інші.

Автори звернення наголосили, що затримка фінансування може вплинути на стримування росії та викликає занепокоєння на тлі повідомлень про можливе скорочення американської військової присутності у регіоні.

Йдеться про фінансування:

● 400 млн доларів — допомога Україні у сфері безпеки;

● 200 млн доларів — оборонні програми для Естонії, Латвії та Литви;

● додатково у Палаті представників обговорюють ініціативу щодо військової допомоги Україні на 1 млрд доларів та нових санкцій проти росії.

Попри те, що сума у 400 млн доларів є меншою за попередні пакети підтримки, для законодавців вона стала сигналом продовження підтримки України з боку США.

Також додамо, що Державний департамент США схвалив потенційний продаж для України зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії Hawk та супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 108,1 мільйона доларів.

