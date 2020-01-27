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Сенцов рассказал, планирует ли идти в президенты

Сенцов рассказал, планирует ли идти в президенты

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что в данный момент не намерен идти в "большую политику" и баллотироваться в президенты.

Об этом он рассказал в интервью Зеркалу недели”.

Сенцов отметил, что видит пример Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука, которые пришли в политику из шоу-бизнеса.

“Нет. Я вижу пример Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень трудно. Я вижу пример Вакарчука, который искренне пытается понять все это и разобраться. Но политика – грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, надо иметь очень сильную мотивацию”, – подчеркнул режиссер.

Сенцов уточнил, что политическая деятельность его в данный момент не интересует.

“Просто есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь. Я не иду в политику потому, что мне это сейчас не интересно. Я не вижу сейчас в этом смысла для себя. Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня максимально свободный человек. Даже ОО не захотел себя на этом этапе привязывать. Как будет дальше – я не знаю”, – заявил он.

  • 23 января Олег Сенцов выступил в швейцарском Давосе, подняв в своей речи темы российской агрессии и евроинтеграции Украины.
  • Ранее Олег Сенцов призвал европейских политиков не доверять России и ее лидеру Владимиру Путину, а также помнить о тысячах погибших во время войны на Донбассе. Об этом он заявил в Европейском парламенте, где выступил как лауреат премии Сахарова 2018 года.

Источник: bykvu.com/

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Темы: сенцов

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