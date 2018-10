Сенцову присудили премию Сахарова

О присуждении Сенцову премии «За свободу мысли» имени академика Андрея Сахарова сообщается на странице пресс-службы Европейского парламента в Twitter.

«Находящийся в заключении Украинский режиссер Олег Сенцов награждён премией Сахарова-2018», — говорится в сообщении.

Imprisoned Ukrainian film director Oleg #Sentsov awarded the 2018 #SakharovPrize. Video of announcement to follow. Download the PHOTO now: https://t.co/okdET1snJI pic.twitter.com/5iAcVrM5K6

— EP Audiovisual (@europarlAV) 25 октября 2018 г.

«Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключённых во всем мире. Награждая его премией Сахарова, парламент выражает солидарность с ним и его делом. Мы просим его немедленного освобождения, в частности из-за его проблем со здоровьем, вызванных длительной голодовкой», — прокомментировал присуждение премии председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европарламенте, сообщает «Радио Свобода».

Два других претендента этого года — марокканский антикоррупционер Насер Зефзафи и общественные организации, которые защищают права человека и спасают мигрантов в Средиземном море.

Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 ноября.

Европарламент с 1988 года присуждает премию Сахарова людям и организациям, которые защищают права человека.

Украинского режиссёра Олега Сенцова российский суд приговорил к 20 годам колонии. 14 мая Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась до 6 октября. Режиссёр требовал отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых Россией.

