Сенсация! Журналисту из Украины удалось снять фильм о Северной Корее "Планета КНДР" (видео)

Украинский журналист Роман Бочкала отправился в Северную Корею под видом туриста и снял документальный фильм о жизни одной из самых закрытых стран в мире.

Автору удалось побывать в местах, куда обычно не пускают иностранцев., поэтому вся лента снята на мобильный телефон, а сам Бочкала при въезде в страну представился просто туристом: это позволило ему записаться на экскурсии за пределами Пхеньяна.

Роман Бочкала пробыл в Северной Корее неделю. Все время его сопровождали два гида и водитель.

Они выбирали маршрут путешествия и контролировали журналиста, поскольку в КНДР туристам запрещено общаться с местными жителями и снимать «лишнее».

Вот несколько фото Пхеньяна. Совдепия чистой воды, но на некоторых фотографиях выглядит побогаче Киева.

Сам фильм доступен в Youtube.

Новости портала «Весь Харьков»