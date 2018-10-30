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Сенсация! Журналисту из Украины удалось снять фильм о Северной Корее "Планета КНДР" (видео)

Украинский журналист Роман Бочкала отправился в Северную Корею под видом туриста и снял документальный фильм о жизни одной из самых закрытых стран в мире.

Сенсация! Журналисту из Украины удалось снять фильм о Северной Корее Планета КНДР (видео)

Автору удалось побывать в местах, куда обычно не пускают иностранцев., поэтому вся лента снята на мобильный телефон, а сам Бочкала при въезде в страну представился просто туристом: это позволило ему записаться на экскурсии за пределами Пхеньяна.

Роман Бочкала пробыл в Северной Корее неделю. Все время его сопровождали два гида и водитель.

Они выбирали маршрут путешествия и контролировали журналиста, поскольку в КНДР туристам запрещено общаться с местными жителями и снимать «лишнее».

Вот несколько фото Пхеньяна. Совдепия чистой воды, но на некоторых фотографиях выглядит побогаче Киева.

Сенсация! Журналисту из Украины удалось снять фильм о Северной Корее Планета КНДР (видео)

Сенсация! Журналисту из Украины удалось снять фильм о Северной Корее Планета КНДР (видео)

Сенсация! Журналисту из Украины удалось снять фильм о Северной Корее Планета КНДР (видео)

Сенсация! Журналисту из Украины удалось снять фильм о Северной Корее Планета КНДР (видео)

Сам фильм доступен в Youtube.

Новости портала «Весь Харьков»

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