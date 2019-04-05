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Сербия продолжает отказываться от поддержки политики ЕС в отношении Украины и РФ

Сербия продолжает отказываться от поддержки политики ЕС в отношении Украины и РФ

В прошлом году ЕС опубликовал 54 внешнеполитические декларации для принятия третьими партнерами, но Сербия приняла только 28 из них.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Согласно анализу ISAC, Сербия продолжает не придерживаться политических заявлений ЕС, непосредственно или косвенно касающихся России.

11 непринятых заявлений касались Украины, по 4 — Сирии и Венесуэлы, две – ДР Конго и по одной — Ирана, Мьянмы, Зимбабве, Бурунди и Грузии.

Отмечается, что Сербия неоднократно голосовала против резолюции ООН по Крыму, хотя президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял о невозможности признания аннексии полуострова Россией.

По его словам, Сербия не признала аннексию Крыма, потому что это означало бы поддержку независимости Косова.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ес, Сербия

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