Середня зарплата на Харківщині – дві «мінімалки»

Середньомісячна зарплата штатного працівника в Харківській області в січні-вересні цього року становила 7425 гривень (це удвічі більше за мінімальну зарплату – 3723 гривні).

Середня зарплата у вересні 2018-го склала 8048 гривень. Такими є дані Головного управління статистики в Харківській області.

Найбільш оплачуваною залишалася праця в таких сферах: добувна промисловість і розроблення кар’єрів (19 806 гривень); інформація та телекомунікації (15 410 гривень); будівництво (12 205 гривень); обов’язкове соціальне страхування (12 157 гривень); фінансова та страхова діяльність (11 101 гривня).

Найменші зарплати, які не перевищували середній показник по області, мали працівники таких галузей: охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (5353 гривні); операції з нерухомим майном (5711 гривень); діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (5844 гривні); тимчасове розміщування і організація харчування (5864 гривні); ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (6038 гривень); мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (6846 гривень); водопостачання, каналізація, поводження з відходами (6962 гривні); освіта (7460 гривень); сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство (7570 гривень).

Источник: slk.kh.ua

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