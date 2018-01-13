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Сергей Марченко - «Каникулы Бонифация»

Сергей Марченко - «Каникулы Бонифация»

В этом году российским ментам разрешено посещать всего 13 стран, две из которых существуют только в воображении Путина.

Постсоветское пространство: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан, Южная Осетия и Абхазия. Плюс Китай, Куба и Вьетнам.

Менты – основная опора путинского режима. Они хорошо зарабатывают. У них власть, вседозволенность, статус, возможности. Но вот наступает отпуск и какой-нибудь сосед-менеджер (шмаркач, никто, пыль лагерная) берет и везет свою бабу с детьми в Грецию. Акрополь, храм Артемиды, Средиземное море, все дела. А мент со своей бабой два года назад ездил в Семипалатинск. В прошлом году был в санатории под Минском. А в следующем ему светит Байрамали. Правда, там летом +45, до аэропорта 400 км и виза нужна, зато родной Туркменистан, а не Гейропа ихняя.

И вот поездит так мент один год, другой, третий... И социальный статус войдет в такой диссонанс с неудовлетворенными потребностями, что когда Путина будут черенком лопаты муамаркаддафить, в первых рядах будет мент.

Источник: facebook.com

Автор: Сергей Марченко

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