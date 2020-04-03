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Сергей Стаховский обратился к Илону Маску из-за коронавируса

Сергей Стаховский обратился к Илону Маску из-за коронавируса

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский обратился к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, который предложил бесплатно разослать аппараты искусственной вентиляции легких в больницы по всему миру.

"Уважаемый господин Маск, уже совсем скоро в Украине настанут катастрофические времена. Я прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинской помощи моей стране. Ульяна Супрун сможет справедливо распорядиться этими ресурсами. Спасибо вам за благородные поступки", – написал Стаховский в Twitter.

Напомним, что ранее к Маску обратилась бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, попросив его помочь Украине с аппаратами для искусственной вентиляции легких.

Источник: www.obozrevatel.com/

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