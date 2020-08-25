Сергій Дейнеко: У Держприкордонслужби достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю (ВІДЕО)

Про це Голова ДПСУ зазначив під час перебування на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Київської та Чернігівської областей.

Він особисто перевірив готовність підрозділів до виконання завдань, зважаючи, що на даний час прикордонники несуть службу в посиленому режимі.

«На даний час підрозділи прикордонної служби України охороняють державний кордон з Республікою Білорусь посилено. Ми залучили додаткові сили та засоби, аби забезпечити належний захист кордону. Ці заходи спрямовані в першу чергу, на недопущення нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій. Ситуація залишається спокійною», – сказав Сергій Дейнеко.

Він додав, що українські прикордонники збирають та враховують всю наявну інформацію, що може впливати на стан охорони кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів. Крім того, залучено необхідні резерви, в тому числі катери «Safe Boat 27» мобільного прикордонного загону «ДОЗОР», що були отримані в рамках міжнародної технічної допомоги. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Також щоденно прикордонники забезпечують оформлення близько 5 тисяч осіб на в’їзд та виїзд з України. При цьому на даний момент на кордоні з Білоруссю загалом функціонує 7 пунктів пропуску. Ще більше – 10 пунктів пропуску наразі тимчасово закриті рішенням Уряду України з березня місяця у зв’язку з заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Окремо наголошувалося, що ділянці кордону з Білоруссю не притаманний рух незаконних мігрантів, проте за 7 місяців цього року було виявлено майже 50 іноземців, які порушили правила перебування в Україні, а також понад 30 потенційних нелегальних мігрантів, яким відмовлено у в’їзді. Натомість зафіксовано і припинено близько 400 спроб незаконного переміщення товарів, серед яких переважають тютюнові вироби та товари народного споживання. Також виявлено 40 одиниць зброї, більшість з якої – холодна.

Голова Держприкордонслужби визначив подальші завдання керівникам прикордонних загонів та акцентував їх увагу на оперативному і швидкому прийнятті рішень у разі загострення ситуації чи при виникненні нестандартних ситуацій.

«Ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону з Білоруссю. І наша головна задача залишатися пильними, посилювати протидію протиправній діяльності і упереджувати будь-які провокації. Люди, які перетинають кордон мають отримати всі належні умови відповідно до законодавства, натомість наші дії мають бути рішучими у разі спроб порушення кордону», – відмітив Сергій Дейнеко.

Источник: dpsu.gov.ua

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